Trenini in miniatura, esposizione modellistica nella stazione internazionale di Ventimiglia

Nuova iniziativa del Museo Nazionale Trasporti, che ha sede di Taggia/Arma: verrà organizzata un’esposizione modellistica nei locali della stazione internazionale di Ventimiglia. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 luglio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, nei locali dell’ex Dogana all’interno della stazione.

Nessun reperto museale, questa volta, ma solo trenini in miniatura dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. Modellini in scala 0, H0 e Z con sistema Marklin a 3 e a 2 rotaie. Ma, soprattutto, la possibilità per grandi e piccini di poter far circolare modellini su decine di metri di binari, appositamente organizzati per questo scopo.

L’ingresso è gratuito e la manifestazione è organizzata in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, Rete Ferroviaria Italiana, FS Italiane e Marklin Fan Club Italia.