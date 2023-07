Taggia, è attivo l’Ecomobile: il servizio di raccolta rifiuti attivo la domenica e dedicato a turisti e residenti

E’ attivo il servizio Ecomobile organizzato dal Comune di Taggia in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, la ditta incaricata della raccolta rifiuti sul territorio comunale.

“L’obiettivo primario – spiega l’assessore all’Ambiente Daniele Festa – è quello di migliorare il servizio ed evitare l’abbandono di sacchetti e ingombranti, garantendo così il decoro nel nostro Comune. Certo è necessaria la collaborazione e il senso civico dei cittadini. Con l’Ecomobile diamo la possibilità a turisti e residente di conferire i rifiuti la domenica, in un orario differente rispetto a quello tradizionale".

Ogni domenica, fino al 1° ottobre dalle 17 alle 20 di fronte alla vecchia stazione ferroviaria in via Stazione ad Arma, è possibile conferire varie tipologie di rifiuti:

· tradizionali rifiuti domestici, differenziati;

· piccoli rifiuti ingombranti, tipo Raee (rifiuti elettrici ed elettronici). Alcuni esempi: cellulari, PC, stampanti piccole, monitor, cavi elettrici, ferri da stiro, aspirapolveri, etc. da tenere presente che non potranno essere accettati oggetti superiori a 15 kg.

Per il conferimento di rifiuti ingombranti, è attiva l’isola ecologica di località Isola Manente (Strada Provinciale S.P. 548) con i seguenti orari:

· dal lunedi al sabato dalle ore 8 alle 12

· nei pomeriggi di mercoledi e domenica dalle 16 alle 19 da giugno a settembre (dalle 15 alle 18 da ottobre a maggio).