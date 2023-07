Sanremo: graduatoria per rilevatori statistici, pubblicato dal comune il bando

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (in amministrazione trasparente, bandi di concorso e concorsi attivi) l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di rilevatori statistici con eventuali compiti anche di operatore back-office o coordinatore, per le indagini statistiche e per il censimento della popolazione e delle abitazioni che si svolgeranno nel 2023.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al Comune di Sanremo entro il 5 luglio prossimo.