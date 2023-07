Sanremo: a breve corso Garibaldi dirà addio al chiosco dell’ex edicola

L’ex edicola di corso Garibaldi non avrà una seconda vita e, per evitare situazioni di degrado, sarà rimossa. La zona, come noto, sta già attraversando un periodo complicato per la presenza di molti senzatetto e per un’immagine generale di abbandono che certamente non giova ad attività commerciali e residenti.

Negli ultimi tempi, dopo la chiusura, anche la struttura dell’ex edicola stava contribuendo a creare un ambiente non certo ottimale, favorendo anche l’abbandono di rifiuti e la sporcizia generale.



Ora il Comune, grazie al lavoro coordinato dall’assessore Silvana Ormea e ai fondi recentemente stanziati, è pronto a intervenire e al massimo entro fine luglio la struttura sarà rimossa. “Abbiamo fatto domanda all’Enel per staccare l’energia elettrica e devono solamente completare il secondo e ultimo intervento - spiega l’assessore Ormea - il costo dell’intervento è di 2.700 euro e interverrà la stessa ditta che già ha rimosso l’edicola sotto al portico di via Palazzo. A breve affideremo i lavori ed entro fine luglio sarà rimossa”.

Intanto sono attese novità anche per il futuro dell’area nel portico tra via Palazzo e piazza Cassini, dove trovava spazio l’edicola poi rimossa nei mesi scorsi.