Mendatica: a Valcona sarà allestito un nuovo punto ristoro per escursionisti

Si lavora senza sosta nel cantiere aperto per la realizzazione del nuovo ristoro di Valcona nel territorio comunale di Mendatica. I lavori proseguono grazie al bel tempo di questi giorni. “È stato completato il posizionamento dei ferri delle fondazioni ed ora si passerà al getto della platea”, fanno sapere via social dal Comune di Mendatica.

Dopo la sospensione nei mesi invernali, sono ripresi i lavori del punto ristoro che diventerà un luogo importante per gli escursionisti di uno dei territorio più interessanti dell’entroterra imperiese. L’opera è stata finanziata da Regione Liguria nell’ambito del programma di rigenerazione urbana. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Ferrari Fabio di Mendatica. Valcona Soprana, immersa nel Bosco delle Navette – area SIC Ligure/ Piemontese - si colloca in modo strategico lungo il percorso storico che unisce il comprensorio di Monesi con Briga Alta e Upega nel cuneese e il tracciato della Monesi-Limone: una via utilizzata per lo sci di fondo, lo sci alpinismo, il trekking, la mtb e le ciaspole: una risorsa turistica, ambientale e sociale fondamentale per l’intero Territorio che, grazie alle strategie di rigenerazione pianificate dalla Regione Liguria e dagli Enti locali, guarda verso un turismo innovativo, “slow”, sostenibile e solidale.

La struttura sarà in grado di soddisfare l’80% del fabbisogno di riscaldamento e acqua calda, grazie all'energia rinnovabile; sarà accessibile a persone con ridotte capacità motorie e offrirà nuovi posti di lavoro stabili. Entro luglio sarà inoltre avviato dal Comune il bando per la ricerca del gestore della struttura.

“La sfida è quella di favorire il ritorno alla vita in montagna - afferma l’Assessore all’Urbanistica Marco Scajola-con l’insediamento di un’attività economicamente sostenibile: il primo tassello di un processo di rigenerazione che mette insieme qualità architettonica, innovazione culturale e rinascita economica. Stiamo lavorando con grande determinazione per finanziare interventi in tutti i comuni della Liguria, prevalentemente quelli più piccoli con un occhio di riguardo all’entroterra. Troppe volte trascurato e che rappresenta un grandissimo valore culturale e turistico della Liguria. Tutto questo è realizzabile grazie alla preziosa collaborazione dei sindaci, con i quali programmiamo lo sviluppo del territorio, seguiamo i progetti, per finanziare ed intervenire in breve tempo”.

Afferma Piero Pelassa, sindaco di Mendatica: “Sono molto felice del lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con la regione Liguria. Questo nuovo insediamento, è strategico per rilanciare il turismo nel nostro entroterra, proponendo alle persone di trascorrere giornate in un luogo meraviglioso”.