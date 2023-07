Casa di riposo a Diano Marina, Zanchi (Cisl Fp): "Si può ancora intervenire per non lasciare a casa nessuno"

"Per il personale della struttura Montale si può ancora intervenire per non lasciare a casa nessuno. Alla luce di questo, anche in merito alle dichiarazioni del presidente Carlo Iuculano di Villa Spa, è necessario fare chiarezza su alcuni punti.

Fin dal primo incontro con La Villa Spa e la Fondazione Morelli, era chiaro che la situazione era difficile. In più occasioni e in diverse sedi, però, si è sempre parlato di salvaguardare tutto il personale. Questo diventava sempre più difficile credere man mano che passava il tempo, in quanto venivano evidenziate perdite importanti di bilancio, che onestamente si sapevano fin dall’inizio" - dichiara il coordinatore territoriale Imperia di Cisl Fp Liguria Nico Zanchi.

"I famigerati 2000 euro di perdita sono da attribuire probabilmente a una gestione passata delle risorse, che inevitabilmente trova poi gioco facile tagliare sul personale, che paga di fatto errori non suoi. E questa forse è la cosa che fa più male. Illudere di salvare tutti quando la progettualità è chiara fin dall’inizio è di fatto un atto grave. E la Fondazione qui forse ha le responsabilità più grosse. La gestione della Fondazione Arduino Morelli guidata dal dottor Taramasco, che in questi ultimi anni ha determinato questa tragedia, non ha colpito solo i lavoratori, ma tutte le loro famiglie" - dice il coordinatore territoriale Imperia di Cisl Fp Liguria Nico Zanchi - "E’ imbarazzante poi il loro silenzio in questi giorni, che palesa una mancanza di rispetto per chi sta perdendo il posto di lavoro. Non ci riferiamo a mancanze di scuse che onestamente non servono a nulla, ma a veri atti concreti per sostenere e ribaltare questa situazione. Anzi, sembra quasi per loro motivo di sollievo. Il non dover affrontare questi problemi per aver venduto la casa di riposo al ribasso li ha tranquillizzati. Così non hanno più problemi. Loro. Da un punto di vista invece di istituti utilizzati è giusto evidenziare che il Fis era esteso in un primo momento anche per il personale oss. Solo in seguito a numerose dimissioni di molti operatori socio sanitari, il fis è stato poi utilizzato principalmente per il personale amministrativo, tecnico e quello di sala".

"Come già evidenziato in altre sedi, parlare poi di pochi esuberi è veramente scorretto in quanto ci sono state dimissioni che hanno ridotto di molto gli esuberi segnalati dal gruppo Villa Spa. Dimissioni di chi ha voluto cambiare struttura o di chi sapeva che non avrebbe avuto, terminato il periodo di Fis la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare a lavorare, perchè questo è quello che la