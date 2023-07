domenicalmuseo, ingresso gratuito nei musei di Ventimiglia e Sanremo (Foto)

Il 2 luglio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A giugno l’affluenza registrata è stata di 315.408 persone.

In provincia di Imperia si potranno visitare:

Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia)

Sabato 1 luglio | 08:30-19:30

Domenica 2 luglio | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17 alle 18 (chiusa in caso di vento o maltempo).

Biglietto intero 5€, ridotto 3€, gratuito minori 18 anni

Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia)

Sabato 1 luglio | 09:30-14:30

Domenica 2 luglio | 09:30-14:30 con ingresso gratuito

Biglietto intero 4 €, ridotto 3 €, gratuito minori 18 anni

Forte Santa Tecla (Sanremo)

Sabato 1 luglio | 17:30-23:00

Domenica 2 luglio | 10:00 – 13:00 e 17:30-23:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero 5 €, ridotto 3€, gratuito minori 18 anni.

Sarà possibile visitare la mostra della prima edizione del “Sanremo Street Photo Festival”, inoltre, proprio sabato 1 luglio e domenica 2 luglio ci saranno dei workshop con Mario Mencacci e Massimiliano Faralli. Infine, ultimo weekend per visitare la mostra “Due secoli di eleganza maschile (1905-2005)” a cura del Centro Studi Stan Kenton. Sabato 1 luglio alle 17.30 concerto tributo a Nat King Cole del “Frim Fram Trio”. Per vedere il programma visitate il sito ufficiale del Forte.

In provincia di Savona si potranno visitare:

Forte San Giovanni (Finale Ligure)

Sabato 1 luglio | 09:30-12:30 e 17:30-22:30

Domenica 2 luglio | 09:30-12:30 e 17:30-22:30

Ingresso gratuito

Museo dell’Arte Vetraria Altarese (Altare)

Sabato 1 luglio | 15:00-19:00

Domenica 2 luglio | 15:00-19:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero €5, ridotto €3, gratuito minori 6 anni

In provincia di Genova si potrà visitare:

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

Sabato 1 luglio | 09:00-14:00

Domenica 2 luglio | CHIUSO

Biglietto intero 4 €, ridotto 3 €, gratuito minori 18 anni

In provincia della Spezia si potranno visitare:

Villa Romana del Varignano (Portovenere)

Sabato 1 luglio | 08:30-18:30

Domenica 2 luglio | 08:30-13:30 (ultimo ingresso 12:45) con ingresso gratuito

Biglietto intero € 4, ridotto € 3, gratuito minori 18 anni

Castello di San Terenzo (Lerici)

Sabato 1 luglio | 17:00-23:00

Domenica 2 luglio | 17:00-23:00 con ingresso gratuito

Biglietto intero €4, ridotto € 3 gratuito minori di 18 anni

Museo Archeologico Nazionale e l’area archeologica di Luni

Sabato 1 luglio | 08:30-19:30 (ultimo ingresso ore 18:30)

Domenica 2 luglio | 08:30-19:30 con ingresso gratuito

L’Anfiteatro di Luni sarà aperto con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 – Biglietto anfiteatro € 1 .

Biglietto intero €5, ridotto €3, gratuito minori 18 anni

Dove non indicato “con ingresso gratuito” si intende l’ingresso con tariffa ordinaria. Per maggiori info visitate il sito ufficiale museiliguria.cultura.gov.it.