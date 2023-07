Ventimiglia, il punto unico di accoglienza di Asl 1 raddoppia e aumenta l'offerta ai pazienti

Il punto unico di accoglienza del distretto di Ventimiglia cambia sede. Da lunedì prossimo il servizio raddoppia: infatti il personale sarà presente alla casa della salute di Bordighera in via Aurelia 122 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.



Mentre il martedì e il giovedì presso gli uffici del Comune di Ventimiglia, in piazza XX Settembre, con orario di apertura garantito sempre dalle 8.30 alle 12.30. “Si ringrazia il Comune di Ventimiglia – afferma il DSS Dott. Roberto Predonzani - per aver messo a disposizione i propri spazi, con l'auspicio di poter aumentare ulteriormente l'offerta, attraverso sempre una maggior sinergia tra enti e servizi”.

Alle parole del DSS di Asl 1 fanno eco quelle del sindaco Di Muro: “Abbiamo dato la nostra convinta disponibilità ad ospitare presso gli spazi comunali dell’ex tribunale servizi socio sanitari di competenza dell’Asl 1. Riteniamo che i servizi alle persone bisognose di assistenza debbano essere sempre oggetto di attenzione della pubblica amministrazione pertanto siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per garantire questo presidio nella nostra città”.