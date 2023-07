Taggia: concerto inaugurale del Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’

Domani sera alle 21, alla Basilica dei Santi Giacomo e Filippo di Taggia, si terrà il concerto inaugurale della quarta stagione del Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’.

Una serata d’eccezione innanzitutto per la sede, la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia che custodisce il prezioso organo Giosué Agati di Pistoia costruito nel 1839. Il concertista della serata inaugurale sarà il M°. Giorgio Revelli, musicista tabiese che da molti anni viene invitato in prestigiosi festival ed eventi musicali in tutto il mondo.

Reduce da recenti importanti successi in Inghilterra, Scozia e Germania, Revelli ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio ed ha conseguito il DE di professore d’organo presso l’Istituto Superiore delle Arti di di Toulouse (Francia).

E’ direttore artistico di due importanti eventi musicali internazionali: il Festival internazionale ‘Serate organistiche leonardiane’ del Duomo di Imperia Porto Maurizio e del festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ dell’Abazia di San Colombano a Luxeuil in Francia presieduto dal prof. Pierre Pincemaille. Dal gennaio 2016 è stato nominato organista titolare e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale di San Maurizio a Imperia.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in concerto in Europa, negli Usa, in America del Sud ed in Canada e nel maggio 2022 si è esibito in concerto presso la Cappella del Queen’s College ed alla St. Mary the Virgin storici luoghi dell’università di Oxford. Nell’agosto 2019 è stato invitato dal Musée des Beaux Arts (Mahn) di Neuchatel in Svizzera a tenere un concerto sul famoso clavicembalo Rukers 1632 appartenuto alla regina Maria Antonietta.

Il programma, è interamente dedicato alle potenzialità sonore dell’organo Agati del 1839, e prevede musiche di Cornet, Vivaldi, Muschauser, Piroye, Lasceaux, Fumagalli. Durante il concerto è previsto anche un intervento della guida turistica Raffaella Asdente per descrivere le bellezze artistiche della splendida Basilica.