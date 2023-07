Sanremo: a palazzo Roverizio incontro con i ragazzi del presidio ‘Rosario Livatino’ del Liceo Cassini

Si svolge domani, nella sede di Palazzo Roverizio di via Escoffier a Sanremo all'interno della Festa dei Popoli, un incontro con i ragazzi del presidio ‘Rosario Livatino’ del Liceo Cassini che presenteranno ‘La Costituzione, conoscerla per realizzarla’, una serie di interventi preparati durante l'anno scolastico dopo aver partecipato a tre importanti incontri sull'argomento tenuti dal Professor Corrado Bologna.

Si tratta di un lavoro collettivo, frutto della collaborazione e della condivisione con molti professori e studenti, che ringraziamo perchè, come insegna la filosofia africana dell'Ubuntu, spesso citata da Nelson Mandela: "Io sono quello che sono per quello che tutti siamo". E così, grazie alla nostra Costituzione, anche la nostra società potrebbe essere bellissima e armoniosa se tutti collaborassimo insieme a costruirla.

"Parleremo del significato della parola libertà, dei diritti, doveri e responsabilità – dice Eleonora Tenga, referente del Presidio Rosario Livatino del Liceo Cassini - perché non vogliamo essere indifferenti e perché vogliamo una società dove ci sia un posto per tutti. E, come è ovvio, anche per i nostri fratelli che provengono da paesi diversi dal nostro".