Riva Ligure presenta il calendario manifestazioni, "Non mettiamo le mani nelle tasche dei turisti"

62 eventi e tanta varietà per l'estate di Riva Ligure. Il calendario manifestazioni di luglio e agosto è stato presentato questa mattina dal sindaco Giorgio Giuffra e dall'assessore al turismo Francesco Benza. Per consultare tutti appuntamenti vi rimandiamo al calendario consultabile in fondo all'articolo. Le interviste

"Un lavoro importante per soddisfare l'utenza di Riva Ligure. Grazie agli uffici, in particolare Germana Ascheri, la nostra segretaria comunale Francesca Viglione e l'ufficio staff sindaco con Silvia Iuliano. Riva Ligure si conferma il comune con il numero più ampio d'eventi senza aver applicato tassa di soggiorno da cui attingere. 62 serate senza mettere le mani nelle tasche dei turisti" - ha sottolineato il sindaco.

"C'è tanto da raccontare - dice Benza - la ricetta è quella degli ultimi anni che ha dimostrato di funzionare. L'estate per noi è far sentire le persone come se si trovassero in un villaggio turistico. Chi ha scelto Riva Ligure per le vacanze e i residenti sanno che ogni sera troveranno qualcosa da fare. Poi ci sono anche gli appuntamenti fissi programmati: il mercoledì dedicato ai bambini, il giovedì con lo spazio della cultura, domenica con il cinema all'aperto insieme a Teatro Ariston Sanremo. E poi, tanta, tanta musica".

"Quest'anno abbiamo puntato tanto sulla rassegna Sale in Zucca. Ci saranno ospiti importanti da Matteo Bassetti, passando per Padellaro, Gambarotta, Patrucco e molti altri. Collegato a questa manifestazione anche un momento di valorizzazione dei prodotti del territorio, con due appuntamenti dedicati alla scoperta del Moscatello di Taggia e dell'olio. Inoltre, al termine delle presentazioni avremo uno spazio dedicato alla scoperta dei più importanti vini liguri".



"Non mancherà anche il teatro con diversi spettacoli in dialetto ligure. Così come l'intrattenimento con tre spettacoli pirotecnici: il primo è stato in occasione di San Giovanni, il secondo sarà il 22 luglio e poi come da tradizione il 5 agosto con la Festa del Mare dove sarà presente anche Maximilian Daun famoso per essere il tenore del Papa. Il 14 agosto tornerà il wrestling per cui abbiamo l'esclusiva regionale. Altro evento importante la Notte Bianca dei bambini il 19 luglio. Ci sarà anche la Notte Bianca dei commercianti con musica live e molto altro. Insomma, abbiamo cercato di accontentare tutti i gusti, con eventi di tutti i generi. L'augurio è che arrivi tanta gente e si trovi bene a Riva Ligure".