Turismo: seconda metà di giugno con trend in lieve ribasso, ma buone sensazioni per l'estate

Dopo i mesi di aprile, maggio e inizio giugno con i ponti che hanno regalato arrivi ed incassi importanti per gli operatori turistici, la settimana scorsa e quella in corso si presentano in lieve calo rispetto al 2022 che, ricordiamolo, è stato un anno da record per la nostra provincia.

I dati dei mesi primaverili, seppur ufficiosi visto che quelli ufficiali della regione devono ancora essere elaborati, sono stati da effetto ‘wow’, con percentuali di aumenti su arrivi e presenze, che hanno oscillato tra il 10 e il 30%. E, visto che l’appetito vien mangiando, gli albergatori si attendevano anche una fine di giugno scoppiettante ma così non è. Attenzione, il mese intero dovrebbe chiudersi (chi più, chi meno) ancora con un segno positivo rispetto all’anno scorso, ma ovviamente ci si attendeva qualcosa in più anche in questi giorni.

Motivi del calo? Difficile a dirsi. Un po’ il meteo ‘ballerino’, un po’ le lunghe code del 2 giugno sull’autostrada hanno frenato la voglia di mare e di vacanza dei turisti del Nord Italia che, probabilmente, hanno deciso di accumulare il gruzzoletto necessario alle ferie di luglio, agosto o settembre. Le sensazioni degli albergatori per i prossimi tre mesi sono buone, anche se le prenotazioni devono ancora dare il proprio responso.

Ma, con le abitudini legate al ‘last minute’, bisognerà attendere i prossimi giorni per capire l’andazzo. Secondo i ben informati sarà un’estate sulla falsa riga del 2022, con l’arrivo dei molti italiani, quasi pareggiati dai francesi, e con molti scandinavi, tedeschi e svizzeri. Ci sarà anche la sorpresa a stelle e strisce, visto che sono attesi alcuni americani. Non molti, ma chi arriva da oltre oceano ed è interessato a Montecarlo e alla Costa Azzurra, sarà sicuramente attirato anche da Sanremo.

Albergatori e operatori del settore ‘food & beverage’ si augurano ovviamente di ripetere, almeno, i numeri dello scorso anno, sperando anche nello stop ai lavori sull’autostrada. Gli spostamenti da e per la nostra provincia, infatti, sono il vero ‘tallone d’Achille’ dell’imperiese. E, anche in questi giorni si ha la conferma, con i lavori in corso sulla A10 tra Bordighera e Ventimiglia, dove si generano sempre code chilometriche.

La direzione dell’autostrada, di concerto con la Regione, ha garantito lo stop di quasi tutti gli interventi per l’estate e, ovviamente, la speranza è quella di vivere una bella stagione all’insegna dei buoni affari.