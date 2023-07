Sanremo, street food e drinks: "Vice" offre un'estate ricca di eventi (Video)

Sanremo durante l'estate è una città sempre ricca di feste e attrazioni ma il bar "Vice" ha deciso di distinguersi offrendo tanti eventi, momenti di svago e relax ai turisti e ai residenti della città dei fiori.

Dopo il gran successo riscontrato per le sue famose colazioni e i sempre più in voga brunch stile americano, novità che ha registrato un'incredibile risposta positiva da parte dei sanremesi, tra cocktail creativi e sfiziose pietanze il bar "Vice" vuole conquistare proprio tutti, curando nei minimi dettagli le specifiche richieste dal mattino fino a serate mondane, proponendo ovviamente il loro tipico menù: "Da noi potrai gustare tutto il meglio della cucina street food di voga negli USA, provare il nostro aperitivo con alette di pollo in salsa bbq, ravioli al vapore in salsa agrodolce e tanto altro da scoprire o sederti comodamente a degustare i nostri drinks caratterizzati dall'uso di frutta fresca e sciroppi home made e le nostre birre alla spina, buone e ricercate."

Lo staff ha annunciato quello che sarà il calendario eventi per la "Via gioberti summer music 2023". Il programma prevede il 22 luglio "On soul"; il 23 luglio "Shanti trio"; il 29 luglio Desirée Niero trio il 30 luglio Alessia feat. Monia soul trio; il 5 agosto Opera; il 6 agosto Big trouble; il 12 agosto Mauro Vero; il 13 agosto Mercenari mentre il 1° agosto andrà in scena "Happy birthday VICE+dj set". "Vi aspettiamo in via V. Gioberti 33 a Sanremo" - dice lo staff di Vice.