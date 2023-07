Imperia: ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’, un incontro a cura della CISL

Presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, venerdì 30 giugno 2023 dalle ore 9.30 si svolgerà l’iniziativa ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’ organizzata dalla CISL Imperia.

“Sarà l’occasione per presentare la nostra proposta di Legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e avviare la raccolta firme anche nella nostra provincia - spiega la Segretaria Provinciale CISL Antonietta Pistocco –. Per questo invito tutti ad essere curiosi, a partecipare al nostro momento di riflessione e di festa, a sentire il richiamo del testo costituzionale che ancora oggi si dimostra estremamente lungimirante, moderno, con una visione della democrazia solida, ampia ed articolata, da conseguire in tutti i campi, anche in quello economico”.

Il disegno di legge propone quattro tipologie di partecipazione: gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva da attuarsi sempre tramite la contrattazione, strumento fondamentale dell’azione sindacale.

“Con importanti ospiti – continua la Pistocco- - condivideremo uno spazio di approfondimento sulla situazione socio-economica del nostro territorio, sulle criticità e difficoltà attuali, ma anche sulle potenzialità, sui possibili interventi – formativi, strutturali, organizzativi… - e sui futuri scenari nel mondo del lavoro”.

Durante la mattinata si terrà infatti l’incontro tematico “Il lavoro: quali prospettive in provincia di Imperia?”. Interverranno Luigi Sappa, Presidente Fondazione Università di Imperia; Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Paolo Della Pietra, Direttore Confindustria Imperia; Sergio Scibilia, Segretario Provinciale Confesercenti Imperia; Domenico Pautasso, Direttore Coldiretti Imperia.

La conclusione dei lavori sarà affidata al Segretario Confederale CISL Liguria Claudio Donatini.

L’evento sarà impreziosito da momenti musicali con i maestri Giulia Ciaurro – Arpa e Riccardo Buoli – Contrabasso.