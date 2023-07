A Sanremo una domanda ricorrente: come sarà piazza Colombo dopo l'addio al solettone?

Da quando la ruspa ha iniziato a demolire la struttura sopra il solettone di piazza Colombo nell’area del cantiere si sente una sola domanda: come sarà dopo? Se da un lato l’amministrazione ha palesato le idee sul lungo periodo, dall’altro ancora non è stato reso noto come sarà la piazza quando i lavori saranno terminati. E i cittadini, comprensibilmente, si interrogano.

Quando la struttura non ci sarà più dalla pizza si potrà finalmente vedere il panorama sulla zona mare, vista che da decenni era bloccata dalla discutibile struttura in cemento. L’idea dell’amministrazione sarebbe quella di abbellire l’area con arredo urbano ‘green’, posizionando del verde utile a rendere finalmente la piazza quel luogo pubblico, aperto e pronto ad accogliere cittadini e turisti. Un passo avanti notevole rispetto al grigiore precedente.

Intanto non si ferma il lavoro dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella per iniziare a mettere le basi del futuro. Proprio in questi giorni il Comune stringerà nuovamente i contatti con Riviera Trasporti per rendere operativo quell’atto bilaterale d’obbligo in base al quale l’azienda dovrebbe liberare gli spazi sottostanti entro la fine del 2024. Un’operazione anche consentirebbe al Comune di entrare in pieno possesso dell’area per poter pianificare il futuro.