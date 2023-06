Licenziamenti a Casa di Riposo, Diano Domani: ”L’amministrazione ha sempre sottovalutato il problema"

“Purtroppo le preoccupazioni che avevamo incessantemente manifestato nei mesi scorsi si stanno concretizzando e, in seguito alla privatizzazione della Casa di Riposo, abbiamo appreso con profondo rammarico che la riorganizzazione del nuovo proprietario sta portando anche ai primi licenziamenti del personale”. Ad intervenire sull’argomento sono Francesco Parrella e Micaela Cavalleri del gruppo consiliare ‘Diano Domani’ che continuano: “Oltre a ribadire la nostra solidarietà ai lavoratori coinvolti, riteniamo che l’Amministrazione Comunale fosse in grado, con un intervento immediato sulla convenzione con la struttura, di incentivare la disponibilità di ricovero ai cittadini di Diano Marina così ampliando l’offerta ricettiva e provando in ogni modo a salvaguardare i posti di lavoro. Avevamo avanzato questa proposta in tutti i modi, anche portando più volte la tematica all’attenzione del Consiglio Comunale, senza tuttavia ricevere una concreta sponda da parte della maggioranza.

Inoltre, disponendo della professionalità e dell’esperienza della Dottoressa Luisa Barcella, ex assessore che aveva in passato stretto proficui rapporti con la struttura, avevamo chiesto la nomina della stessa nel Cda, seppur monoritario, della Fondazione Ardoino Morelli ma il Sindaco non aveva, ancora una volta, afferrato la nostra mano tesa procedendo con nomine che avevano escluso il nostro gruppo dalla rappresentanza in un organo che, seppure minoritario, ha la possibilità di sollecitare la proprietà e di costruire un tramite efficace con il Comune.

A questo proposito abbiamo chiesto oggi stesso un incontro al Sindaco per conoscere, magari direttamente dai componenti del Cda della Fondazione, le azioni adottate per chiarire le deficitarie gestioni precedenti e le prospettive di una vicenda che ha portato una delle strutture maggiormente rinomate della Città a diventare sede di problematiche serie e altamente preoccupanti su diversi fronti”.