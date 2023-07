Tennis: il torneo 'Itf Masters' di Sanremo e Ospedaletti ospita anche quattro over '90 (Foto)

Sono in corso, sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Sanremo ed Ospedaletti, gli incontri del torneo “ITF Masters 700 Sanremo 2023”, il torneo internazionale riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età.

Anche in questa edizione è particolarmente numerosa la pattuglia di giocatori stranieri: ben 14 le nazionalità rappresentate con la presenza di parecchi campioni nazionali di categoria. Spettatori di eccezione la campionessa Flavia Pennetta e il consorte Fabio Fognini, al circolo per prepararsi per i prossimi tornei.

Novità assoluta non solo per questo torneo ma in generale per tutto il circuito ITF (l'organismo internazionale che governa tutto il mondo del tennis), la presenza di ben 4 novantenni, tutti di Sanremo e tutti con un passato di presenza allo storico circolo Tennis Sanremo.

Queste le biografie dei 4 veterani della racchetta: Carlo Mager, nato il 7 dicembre 1927, 96 anni, zio del campione Gianluca Mager; Nino Oliva, nato il 18 marzo 1930, 93 anni, entrato al circolo Tennis Sanremo all’età di 15 anni; Sergio Carlo, nato il 27 agosto 1933, 90 anni, entrato da bambino al circolo come aiuto dell'addetto dei campi quando ancora il circolo era gestito dagli inglesi; Aldo Bellesia, nato il 17 ottobre 1933, 90 anni, arrivato da giovane in Liguria come capostazione e da subito tennista agonista.