'Sono alla frutta' di Graziella Biga in mostra a Bordighera: "Ho usato i pastelli a olio creati per Picasso" (Foto e video)

Nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi di Bordighera, fino a domenica 2 luglio, si può visitare la mostra "Sono alla frutta", pastelli a olio di Graziella Biga.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. “La natura morta è una raffigurazione pittorica di oggetti inanimati: strumenti musicali, bottiglie, animali morti, fiori, frutta. In questi quadri solo la frutta è presente, da qui il titolo: 'Sono alla frutta'” - spiega l’artista Graziella Biga - “In passato la natura morta spesso portava con sé un monito, il Memento Mori e la Vanitas, che ricordavano all'uomo che la bellezza, come la giovinezza, sono effimere e passeggere. Giunto il tempo dell'età matura, mi interrogo perciò sul futuro visto che, come la frutta, gli esseri umani o maturano o marciscono".

“Sono tutti invitati a visitare la mostra di pastelli di Graziella Biga allestita in via Al Mercato n° 8 e a conoscere la talentuosa artista” - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "Graziella Biga Vizzini vive a Bordighera ma è nata a Sanremo. Si è diplomata in Pianoforte presso il conservatorio Nicolò Paganini di Genova e ha seguito i corsi di pittura e illustrazione presso l'Académie Royale de beaux arts di Liegi, in Belgio. Inoltre, insegna Pianoforte presso l'associazione Pentagramma di Vallecrosia. Le sue opere a pastelli sono particolari e molto belle”.