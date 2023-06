Sanremo: con ‘Folies Royal’ una proposta diversa ogni sera con musica e spettacolo al ristorante Corallina

Con l’estate 2023, ritorna Folies Royal, la programmazione artistica esclusiva del Royal Hotel Sanremo, straordinaria eccellenza della Riviera dei Fiori. Un calendario incalzante di eventi andrà a svilupparsi da venerdì 30 giugno a domenica 3 settembre, nell’incantevole location 5 stelle lusso affacciata sul Mar Ligure.

Lo spazio è ancora una volta quello del Ristorante Corallina, con la sua scenografica piscina di acqua di mare firmata dall’architetto Gio Ponti, punta di diamante dell’albergo. Sullo sfondo di un tramonto, circondati da un parco subtropicale, chiunque voglia regalarsi un aperitivo o una cena informale, troverà nella proposta Folies Royal un momento di intrattenimento di classe per una serata indimenticabile.

Dal lunedì alla domenica, ogni sera vedrà susseguirsi una proposta ogni volta diversa, tra musica live e un dj set settimanale, rivolti al pubblico dell’hotel e a quello esterno. Anno dopo anno, il Royal Hotel Sanremo si conferma realtà attenta ai suoi ospiti quanto aperta alla città. La Cooperativa CMC, da sempre curatrice della proposta di spettacolo, ha collaborato strettamente con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per realizzare un calendario di 53 appuntamenti che andrà ad intrecciarsi con quello dei 14 spettacoli della rassegna Sanremo Summer Symphony presso l’Auditorium Franco Alfano (info & tickets www.sinfonicasanremo.it), al fine di creare un’offerta organica e non sovrapposta, in sintonia con lo staff del Royal Hotel Sanremo, diretto dalla professionalità di Marco Sarlo - Management Consultant – e dell’impegno imprenditoriale della Proprietà, rappresentata dall’Ing. Edoardo Varese, Presidente e Amministratore Delegato della Società.

Uno sguardo speciale sarà dedicato anche alle famiglie, con proposte attuali e coinvolgenti riservate ai più Piccoli realizzate da Fem Spettacoli fino a venerdì 8 settembre. Sotto il cast artistico Folies Royal 2023

DJ TIME - ALESSIO DEBENEDETTI

Sonorità moderne per il set musicale del mercoledì a cura di Alessio Debenedetti, affermato dj della provincia, con la sua selezione soft cool per raffinate atmosfere lounge e chill out a bordo piscina.

MUSIC TIME – RELADUO

Duo acustico formato nel 2014 da Eleonora Amerio cantante e Roby Blasi chitarrista. Il repertorio spazia dal pop al blues, dal jazz al funky e musica italiana. Hanno alle spalle tantissimi concerti tra Sanremo e Montecarlo. L'uso della loop station per sovraincidere le chitarre in tempo reale, con l'aggiunta delle percussioni (ovetto, sonaglio, stomp box) ed infine il kazoo rendono il sound dei Reladuo unico è inimitabile.

MASSIMO SPINETTI

Pianista estremamente versatile, spazia con maestria tra evergreen, classici della canzone italiana ed internazionale e i successi più recenti, che propone con voce sempre intonatissima accompagnandosi alle tastiere.

TIME OUT

E’ un duo acustico formato da Davide Zappia e Roby Blasi. Il gruppo si forma nel 2022 ed ha già alle spalle innumerevoli concerti nel ponente ligure e in Costa Azzurra. Le due chitarre si fondono perfettamente con la voce in un tutt’uno che ricorda le atmosfere acustiche degli anni ‘60 e ‘70. Il repertorio è molto vario, si passa dai più tradizionali cantautori italiani fino ai grandi classici della black music americana. Nella scaletta sono presenti brani di Pino Daniele, Vinicio Capossela, Paolo Conte ma anche Bill Withers, Frank Sinatra, Otis Redding e moltissimi altri.

JOHNNY LOOPER

Cantante e chitarrista, propone un progetto solista originalissimo di cover rielaborate con l’utilizzo del loop boss rc20 e di basi ritmiche create al momento attraverso reincisioni di linee di basso, arpeggi e parti percussive.

THE CU3E

Un nuovissimo duo composto da Davide Rock, chitarra e voce, e Davide Frattarola alle percussioni che regala un repertorio coinvolgente quanto raffinato di grandi classici internazionali e nazionali, passando dal blues al jazz, dalla bossa nova al lounge, senza tralasciare hits indimenticabili.

BLU SYRIO

Dalle melodie classiche a quelle più attuali, il sound del violino di Cristina Silvestro si muove su quello delle basi, accompagnato dalla voce di Sabrina Bonfadelli, per un mix dallo stile contemporaneo.

BEATRICE E SERENA

Il talento vocale di Beatrice Orrigo e la fisarmonica e le tastiere di Serena Lo Faro, si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza. Un elegante excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile.

ANGELA VICIDOMINI E ALESSIO BRIANO

Duo di esperienza trentennale formato da Angela Vicidomini, talentuosa interprete, accompagnata al pianoforte dal maestro Alessio Briano: un viaggio musicale all’insegna dei successi internazionali e della musica leggera italiana.

DIEGO GENTA E SELENA GASLINI

Diego Genta al pianoforte e Selena Gaslini alla voce, allieteranno le serate con innumerevoli brani tratti dal repertorio italiano ed internazionale, affacciandosi a vari stili ed epoche differenti per soddisfare i gusti di un pubblico variegato e lasciando spazio, infine, anche ad alcuni brani strumentali inediti del Maestro.

DAVIDE ZAPPIA

Chitarrista e cantante, nuova promessa del CPM di Milano, nonostante la giovane età ha all'attivo tantissime collaborazioni musicali con band di svariati generi in tutto il nord italia. Il suo repertorio si muove agilmente dal cantautorato italiano alla musica pop internazionale degli anni attuali.

SOUND FUSION

Tra le nuove proposte 2023, il duo con Cristina Silvestro al violino e Luca Griotto voce e tastiera. Un progetto di grande impatto e forte respiro creativo, che abbraccia molti generi musicali: dal jazz, al pop, al rock, passando per arrangiamenti assolutamente inediti e sorprendenti di brani noti a livello internazionale.

QUIET NIGHT

Trio guidato Ines Aliprandi, cantante e pianista che collabora con alcuni fra i più apprezzati musicisti liguri e piemontesi, prevalentemente nel settore jazz: il gruppo, con Enzo Cioffi alla batteria e Mauro Demoro al contrabbasso, propone musica raffinata e sobria dalle atmosfere swing e latin, con qualche incursione nel pop d'autore italiano ed internazionale.