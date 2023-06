Sanremo: al via la seconda edizione del trofeo “Angelo Moroni”, testimonial un ex Inter e Lazio (video)

Prende il via questa sera al campo “Rino Grammatica” di Sanremo la seconda edizione del torneo di calcio a 9 “Angelo Moroni” riservato alla categoria Amatori Over 45.



Sul campo sopra al “Comunale”, da questa sera a giovedì, sempre alle 20.30, si affronteranno tanti ex calciatori di livello come Roberto Biffi, Alan Carlet, Andrea Caverzan oltre a molti altri che hanno militato sia tra i professionisti che nelle categorie regionali. Parteciperanno in totale sei squadre divise in due gironi. Gli organizzatori, per rendere il tutto più spettacolare, hanno inserito la regola del gol da fuori area che dà un punto in classifica alla squadra. Regola che, ovviamente, interesserà tutte le partite a eccezione della finale.



Testimonial dell’evento organizzato dalla Virtus Sanremo Calcio sarà l’ex calciatore di Inter, Lazio, Livorno e Bologna César Aparecido Rodrigues. Il centrocampista brasiliano classe ’74 (oltre 230 presenze e 35 gol in carriera) non solo parteciperà al torneo, ma darà anche il via a una collaborazione con la Virtus Sanremo in vista del lavoro estivo per i giovani calciatori della zona. César collaborerà con la sua Football Academy che a Roma raduna giovani calciatori tra i 12 e i 17 anni.

Alla presentazione del torneo e del progetto di collaborazione con la César Football Academy hanno preso parte anche i rappresentanti del locale Inter Club.

Le interviste