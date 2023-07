Dal Principato di Monaco: il 16 luglio grande raduno delle Fiat 500, il ritorno alla 'Dolce Vita'

Per la gioia degli appassionati, dei frequentatori abituali, dei piccoli e dei grandi, l'associazione Club Fiat 500 Monte-Carlo organizza, per domenica 16 luglio dalle 9 alle 18.30, un raduno che vuole essere un ritorno agli anni '60/’70 con l'indimenticabile epoca della ‘Dolce Vita’.

Il programma prevede intrattenimento musicale con la partecipazione del DJ Afroman e il gruppo Alice & Wondermen, con la sfilata delle Fiat 500 per le strade del Principato, che sarà trasmessa in diretta sul grande schermo sul porto e sulla pagina Facebook del club, ma anche nuove sorprese per i partecipanti e i visitatori.

Nella scorsa edizione, il raduno ha attratto oltre 4.500 visitatori e, per quest’anno, il club ha voluto offrire visibilità a due associazioni caritatevoli monegasche, ‘Les Smileys Monaco’ e ‘La Maraude Monaco’, ospitandole sul sito. Si svolgerà anche una conferenza sul tema ‘500 design evergreen’ con ospiti di prestigio: Roberto Giolito, CEO del Fiat Heritage Group, e Alessandro Scarpa, Presidente Onorario del Club Fiat 500 Italia.

"Siamo alla terza edizione del Monaco International Meeting delle Fiat 500 – dice Massimo Peleson, presidente del Club Fiat 500 Montecarlo - ed abbiamo ricevuto un feedback molto positivo in termini di partecipazione. Tutti i membri del Club sono impegnati con gioia e entusiasmo nel far rivivere il passato e nel mantenere sempre presente un patrimonio conosciuto in tutto il mondo, 'La famosa Fiat 500'".Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa piccola auto il prossimo 16 luglio”.