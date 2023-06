Ventimiglia: il Dg Stucchi incontra il sindaco Flavio Di Muro “Aumentare i servizi alla persona”

Incontro in comune a Ventimiglia, quest'oggi tra il Direttore Generale di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi e il sindaco della città di confine On. Flavio Di Muro e il vice sindaco Marco Agosta.

Diversi i temi all'ordine del giorno, tra cui il punto della situazione e relativo cronoprogramma sui lavori della Casa di Comunità “Eiffel”, l'ampliamento degli spazi del centro diurno e del punto prelievi a Villa Olga. “E' stato un confronto costruttivo, un ricco scambio di opinioni e vedute sui temi della sanità dell'estremo ponente ligure – sottolinea il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi - oltre ad aver avuto l'opportunità di aggiornare il neo eletto sindaco sulle attività di Asl1 nel distretto di Ventimiglia".

Alle parole del DG Stucchi fanno eco quelle del sindaco Di Muro: “Ringrazio il DG di Asl1 dott. Stucchi per la gradita visita. Ventimiglia vuole avere un ruolo centrale nella riorganizzazione dei servizi socio sanitari. L’obiettivo della nostra amministrazione è aumentare i servizi alla persona, perciò abbiamo instaurato un percorso di collaborazione con Asl1 per individuare nuovi spazi da destinare a questa finalità. L’intervento più importante è sicuramente la nuova Casa della Salute, presso il palazzo Eiffel, per cui sono in diretto contatto con le Ferrovie per gli ultimi passaggi formali così da partire per la gara di affidamento dei lavori in tempi brevi”.