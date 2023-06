Vallecrosia: al via iscrizioni al corso per operatore socio sanitario al Cnos Fap del Don Bosco

Al Cnos Fap dell’Istituto Don Bosco di Vallecrosia è possibile iscriversi fino alle 12 di venerdì prossimo per il nuovo corso gratuito per conseguire l’attestato di qualificazione di operatore socio sanitario (Cod. Istat 5.3.1.1.0).

Il corso è rivolto a 30 utenti disoccupati, inoccupati e inattivi con età superiore ai 18 anni, residenti/domiciliati in Liguria, che abbiano assolto all’obbligo di istruzione. Il corso prevede attività per un totale di 1.000 ore divise in teoria, pratica e tirocinio. Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (16 euro).

Il corso è finanziato dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1 approvato con DGR N° 150-2023. Per maggiori informazioni: 0184.256762. Tutta la documentazione è scaricabile sul sito www.cnosvallecrosia.it.

Orario segreteria:

Lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 16. Martedì e venerdì dalle 9 alle 13.