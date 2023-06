Diano Marina: mancata attivazione dell'ambulatorio estivo, Parrella a Za "Non basta indossare la maglia di Messi"

I consiglieri comunali di Diano Domani, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri, vanno all'attacco dell'amministrazione comunale per la mancata attivazione del servizio di ambulatorio estivo.



"Ormai crediamo sia certo: anche per l’estate 2023 Diano Marina non avrà l’ambulatorio medico estivo che, sito in via XX Settembre, aveva per moltissimi anni fornito un’utilissima assistenza ai residenti e turisti senza gravare sui medici di base e sul pronto soccorso dell’ospedale di Imperia. L’Amministrazione scarica la completa responsabilità di questa decisione sull’Asl 1 ma, come avevamo detto anche alla vigilia dell’estate scorsa, la prima della Giunta Za e la prima senza che Diano confermasse l’ambulatorio, crediamo che non sia stato fatto abbastanza sia per scongiurare questa scelta oggettivamente penalizzante per il territorio che per organizzare, comunque, un servizio davvero utile, magari ottimizzando la disponibilità dei medici della zona ovvero promuovendo formule che potessero portare in Riviera anche medici da fuori Regione, al fine di svolgere, con una formula incentivante, alcuni servizi in una zona così affollata nel corso della stagione estiva" - commentano da Diano Domani.

"Ma vi è di più. E’ in questi frangenti, considerata anche la competenza della Regione in tema di Sanità pubblica, che tornano alla mente quei momenti precedenti all’ultima tornata elettorale amministrativa dell’ottobre 2021 nella nostra città, quando il candidato Za Garibaldi, a capo di una compagine di candidati che si era scientificamente distribuita le tessere dei vari partiti di maggioranza, accompagnava in apposite sfilate i vari rappresentati politici di riferimento, promettendo aiuti e garantendo di essere ascoltato ad ogni alzata di mano. Poi le cose vanno in un certo modo, perché come dicono fonti autorevoli “non basta mettersi la maglia di Messi per diventare il miglior giocatore di calcio del mondo”, ed allora si comprende che, a prescindere dai distintivi di partito legittimamente posseduti in tasca, per amministrare servano una competenza, un’autorevolezza, un’organizzazione ed un’efficienza assolutamente sconosciute all’attuale Giunta di Diano Marina".