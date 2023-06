Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su dove andare e cosa vedere in provincia di Imperia

Giovedì scorso si sono aperte nell’ex chiesa Anglicana le porte del 53° Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera a tema il ‘Mare’. Al concorso si sono iscritti circa 400 disegnatori da 61 paesi; i disegni ricevuti sono stati 800 con un notevole incremento rispetto al 2022, registrato in tutti i continenti. Premi, menzioni e riconoscimenti saranno distribuiti nel corso della serata finale il 25 sera alla sala Liberty del Cinema Olimpia di Bordighera. Oltre a visitare la mostra, che sarà aperta al pubblico dalle 18 alle 22, nei giardini dell’Anglicana si potranno ammirare personaggi di famosi umoristi: Mafalda di Quino, gli innamorati di Peynet, la linea di Cavandoli, Cocco Bill di Jacovitti e un clown di Mordillo.

Nel dettaglio il programma di questi ultimi due giorni prevede alle ore 18 all’Anglicana, Maddalena Jahoda presenta il libro ‘Balene salvateci’ (Mursia). Tra aneddoti, arte, e informazioni di prima mano, Maddalena, ricercatrice dell’Istituto Tethys racconta perché oggi più che mai è fondamentale proteggere i cetacei, animali per cui il mar Ligure è particolarmente importante. Milko Dalla Battista, umorista, disegna il racconto di Maddalena. Sempre all’Anglicana alle 21 di questa sera lo scrittore e sceneggiatore Walter Fontana presenta il libro ‘L’uomo di Marketing e la variante limone’ (Bompiani). Esilarante analisi del mondo aziendale, un luogo dove ‘persone adulte subiscono continuamente traumi infantili’. Introduce Luca Restivo, autore testi per la RAI, scrive e conduce ‘Late Show’ e Cater XL su Rai Radio2.

La giornata di domani prevede alle 18 all’Anglicana Alessandro Zucchelli che interviene sul tema ‘Perché si Ride’. In questo incontro partendo dalla fisiologia del riso si arriva alla capacità degli artisti di suscitarlo, impostando le basi per una ricetta della comicità. Alle 21 al cinema Olimpia avrà luogo la serata di premiazione alla presenza di autorità, umoristi e ospiti d’onore: conferimento Palma d’Oro, Dattero d’Oro e Dattero d’Argento ai migliori disegnatori per il tema ‘Mare’. Inoltre vi sarà il conferimento della ‘Rama di Palma d’Oro’ alla carriera a Francesco Salvi, un grande e poliedrico interprete della comicità di scuola milanese.

Spostandoci a Imperia, battute finali per la 43ª edizione della Festa di San Giovanni che terminerà domani, domenica 25 giugno. Ancora possibilità di degustare piatti della tradizione culinaria del ponente come lo stoccafisso all’Onegliese, i muscoli, la frittura di calamari, le acciughe fritte, il minestrone, il cundiun, le specialità delle carni, i vini del nostro entroterra e la birra artigianale. A far da contorno, in Calata G.B. Cuneo, sul porto di Oneglia, la mostra Mercantineja con stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali.

Passando al programma di questi due ultimi giorni, oggi il clou della festa con le celebrazioni un onore del Santo Patrono: alle 11 Santa Messa Pontificale nella Basilica Collegiata San Giovanni Battista celebrata da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo di Albenga-Imperia. Alle 17 Vespri Solenni e Processione per le vie del centro storico di Oneglia. Alle 21 esibizione sportiva di di pattinaggio artistico a rotelle con la partecipazione degli atleti azzurri Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi. Dalle 22, Animazione musicale e balli di gruppo con dj Tex e per finire alle 23, grande spettacolo pirotecnico con i fuochi d'artificio di San Giovanni nel bacino portuale di Oneglia - molo lungo). Chiuderà la giornata animazione musicale e ballo libero fino a tarda notte con dj Tex.

Domani invece la chiusura della manifestazione è lasciata alle 22 a un mini Musical dal titolo ‘Vuol ballare con... me’ con coreografie a cura dell'Academia de Baile e a seguire balli di coppia e latino-americano fino a tarda notte con dj Francesco ed Enzo dj. Ricordiamo che fino a domani sarà possibile visitare alle Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17.30 – 19.30) l’esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. Entrata libera.

Un evento che ci teniamo a segnalare per la sua particolarità è l’inaugurazione oggi alle 17 in piazza Castello a Triora di un enorme gatto realizzato dalla scultrice Elena Rede commissionato (e offerto al paese) da una famiglia russa. In questo modo si chiederà perdono al gatto, che era stato perseguitato dall'Inquisizione, oltre che vittima di pericolose superstizioni legate a quello nero. Per realizzare la scultura, alta circa 3 metri, sono stati utilizzati 300 chilogrammi di ferro, circa quattro quintali di terra e centinaia di saldature per l'armatura.



A Sanremo ha preso il via giovedì scorso la 5ª edizione della ‘Stagione Concertistica Internazionale 2023’ con ‘I concerti di Villa Nobel. Estate musicale’, promossa e organizzata dall'associazione ‘Musica a Santa Tecla’. Una serata inaugurale all'insegna della grande musica che proseguirà oggi al Forte Santa Tecla alle 19, con il secondo appuntamento della stagione: il particolarissimo concerto degli archi dell'Orchestra da Camera di Lugano diretta da Stefano Bazzi con solisti di eccezione quali Angela Papale, soprano, e Maria Gloria Ferrari al pianoforte che porteranno in scena ‘Dal Romanticismo al Simbolismo: capolavori dell'800 per soprano, pianoforte e orchestra’ proponendo Rossini, Donizetti, Puccini, Schumann.



Rimanendo in tema di appuntamenti con la musica classica sempre a Sanremo questa sera all’Auditorium Franco Alfano al via la seconda edizione della ‘Sanremo Summer Symphony’, la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con il concerto dal titolo ‘Un antico Racconto e una Storia moderna’ diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo. In programma musiche di Petr Ilic Cajkovskij e Nino Rota.



A San Bartolomeo al Mare, oggi dalle 18, continuano i festeggiamenti per la Festa Europea della Musica dove si potrà trovare lo Street food a cura dei commercianti della zona, oltre a Dj Set e musica live in vari punti della città.



Oggi è anche la giornata dedicata all'evento nazionale più atteso dell'anno dagli innamorati: ‘La Notte romantica nei borghi più belli d'Italia’. Sabato 24 giugno, il sabato successivo al solstizio d'estate, com'è consuetudine da ormai otto anni, i Borghi più belli d'Italia diventano i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati.

In provincia di Imperia la manifestazione è ospitata a Taggia, Cervo, Triora e Seborga. A Taggia alle 21.15 si terrà un Flash mob con l'Open Orchestra in Piazza SS. Trinità. A Triora dalle 18.30, è in programma uno speciale Flash Mob ‘Unplugged’ con aperitivo e cena romantici accompagnati da musica dal vivo nel centro del borgo. A Seborga alle 20, appuntamento con un Flash Mob accompagnato da un aperitivo presso i ristoranti del borgo, cena alla carta, dessert su ricetta del maestro Iginio Massari con omaggio di piccoli bouquet di lavanda.

A Cervo aprirà l’evento il concerto del ‘Coro San Zenone’ alle 19 nell’Oratorio di Santa Caterina per proseguire al Bastione di Mezzodì alle 21.30 con il concerto acustico ‘Attenti a quei due: note romantiche’. Infine si prosegue con uno speciale flash mob unplugged: sarà possibile suonare la propria musica in una via, una piazzetta o un angolo del piccolo borgo.



Concludiamo questo nostro vademecum con alcune presentazioni librarie.



‘Chi era realmente Serge Voronoff?’. A questa ed altre domande risponderà Enzo Barnabà, autore del libro ‘Il Sogno dell’Eterna giovinezza. Vita e misteri di Serge Voronoff’ che sarà presentato oggi alle 11 nelle sale della biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Alta. Saranno illustrate le nuove acquisizioni storiografiche sulla vita di Voronoff e sulla villa che porta il suo nome, con proiezioni di immagini d’epoca. Alla fine della conferenza, verrà mostrato il fondo Voronoff, custodito dalla biblioteca Aprosiana, una raccolta unica che contiene decine di libri e di articoli dello scienziato e sullo scienziato. L’ingresso è libero.



Alle ore 18 di oggi, presso ‘La Fenice libri antichi e moderni’, in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Bellati ‘Siamo il clima che viviamo’.

L’Autore, Alessandro Bellati, è un cantautore italiano, docente, paroliere, compositore ed autore di canzoni per bambini. Il clima è l’insieme di condizioni e caratteristiche proprie di ogni enclave umana, ed esercita la sua influenza in modi talmente naturali da passare quasi inosservato, ma che determina differenze fondamentali tra gli esseri umani nelle varie parti del mondo.

‘Racconti Inediti – Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo’ è il Premio Letterario nato dall’iniziativa dell’associazione Esprit, con il patrocinio del Comune di Perinaldo e in collaborazione con la rivista Writers Magazine Italia. Il concorso internazionale premierà il miglior racconto giallo inedito. All’evento, in programma alle 16 nel palazzo Comunale di Perinaldo, partecipano lo scrittore e saggista Franco Forte, direttore dei ‘Gialli Mondadori’, e lo scrittore Bruno Morchio.

Franco Forte parlerà della sua ultima fatica letteraria ‘Karolus Il romanzo di Carlo Magno’. La figura dell’Imperatore Carlo Magno viene descritta con dovizia di particolari, evidenziando i travagli interiori propri padre del marito e del figlio. Stratega accorto e determinato, non lascia nulla al caso, governa con fermezza i suoi generali, infiammando la truppa. Nella lettura balza all’occhio come fosse solido il legame con la sua famiglia, prima consigliera dell'Imperatore...

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo