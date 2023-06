Ospedaletti: tutti in spiaggia ad aspettare San Giovanni, la tradizione si rinnova (gallery)

Come ogni anno, il 23 giugno a Ospedaletti la tradizione si rinnova. In centinaia si sono dati appuntamento ieri sera sulla spiaggia davanti al Comune per aspettare l'arrivo di San Giovanni dal mare.

Come impone la prassi di 'Aspettando San Giovanni', tutti hanno portato qualcosa da mangiare per condividere il tempo in attesa dell'arrivo del buio, presagio dello sbarco del santo.

Il tutto sotto la sapiente ala organizzatrice del 'Descu Spiaretè' presieduto da Aldo 'Pantera' Germinale e portato avanti dai tanti volontari che contribuiscono a tenere viva la tradizione di 'Aspettando'.

Appuntamento al 23 giugno 2024.