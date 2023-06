Oss Academy, Finalmente a Ventimiglia un corso gratuito per diventare Oss

La Regione Liguria finanzia con il Fondo Sociale Europeo corsi gratuiti per ottenere la qualifica di Operatore Socio Sanitario, una figura professionale molto richiesta nella nostra provincia e con ottime prospettive occupazionali.

Il Centro Pastore è stato individuato come realizzatore di 2 edizioni del corso, entrambe in avvio a settembre 2023, una si svolgerà nella nuova sede di Ventimiglia e l’altra a Imperia.

Ogni corso è rivolto a 30 utenti disoccupati , inoccupati e inattivi con età superiore ai 18 anni, residenti o domiciliati in Liguria.

Per i cittadini con titolo di studio straniero è necessario:

- extracomunitari : dichiarazione di valore rilasciata dalle autorità diplomatiche (Ambasciata o Consolato) italiane nel paese di origine, certificazione rilasciata dalle autorità diplomatiche in Italia, certificazione CIMEA. Non sono valide dichiarazioni rilasciate da autorità diplomatiche straniere.

- comunitari : traduzione asseverata in un tribunale italiano con apostille.

per i cittadini stranieri, con titolo di studio straniero è altresì richiesto il possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana livello B1.

Tutte le informazioni sono reperibili su https://www.centropastore.it/corso-gratuito-oss/.

Il personale del Centro Pastore è ha disposizione per fornire informazioni per fornire informazioni. Via Hanbury n°21 Ventimiglia (IM) - 0184/1760010

www.centropastore.it - info@centropastore.it

Orari segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 –

Venerdì dalle 8:30 alle 12:30