Si svolge sabato prossimo, dalle 20 ai giardini del centro diurno Spes di Roverino, un evento di beneficienza per l’Emilia Romagna, organizzato dalle associazioni Sbandieranti e Musici dei sestieri, Scuola di Pace.

Si tratta di ‘Un panino per l’Emilia’, in occasione dell’alluvione che ha colpito quest’ultima. Il ricavato dato dall’acquisto della cena tra musica e spettacolo di sbandieratori, andrà ad aiutare i cittadini in difficoltà.