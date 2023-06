Sanremo: in via Matteotti c'è “Il mare in piazzetta”, appuntamento venerdì pomeriggio

Nel pieno centro di Sanremo, in una traversa di via Matteotti c’è un angolo di grande fascino, ricco di storia e di storie che attendono di essere svelate sorseggiando un cocktail esclusivo, creato ad arte per l’occasione dal team del mille806, il caratteristico cocktail bar che da oltre quattro anni allieta i palati dei più.

Ci si potrà immergere nel mare di creatività rappresentato dalle opere di arte contemporanea dell’artista Paola Arrigoni o lasciarsi intrigare dalla body art con gli originali e unici tatuaggi di Gustavo da Igor Tattoo.

Giovannini tendaggi che dal 1898, da quattro generazioni, è presente nella piazzetta, potrà ispirare per portare un nuovo tocco di originalità nella tua casa.

Le quattro attività saranno a disposizione per svelare una piazzetta ricca di fascino, arte e musica che porterà di emozioni grazie alla bravura di quattro giovani musiciste: Sanna Julia al violoncello, Milana Zinatullina e Valeria Zinatullina al violino e di Gaia Garabello alla viola.

Alla fine dell’evento ognuno potrà raccogliere una barchetta portafortuna con all’interno un pensiero per il proprio futuro e portarlo a casa come ricordo di un frammento di serenità nel centro di Sanremo.