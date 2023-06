Ospedaletti: 'Viva l'estate... vivi l'estate', presentati il calendario manifestazioni e il nuovo sito turistico

E’ stato presentato questa mattina ‘Viva l'estate... Vivi l'estate’, il calendario manifestazioni di Ospedaletti, che proporrà una serie di eventi di diversa tipologia e natura per bambini e famiglie, ma anche per giovani con musica e divertimento.

L’Amministrazione comunale punta ad un numero più elevato di eventi piuttosto che un appuntamento di grande richiamo, investendo circa 45mila euro per un totale di una cinquantina di eventi. Tra questi una serata dedicata a Fausto Papetti, nel centenario della nascita ma anche spazio alla cultura con tre incontri con l'autore: Massimo Recalcati, Luca Ammirati e Dario Vergassola.

Il via verrà dato venerdì prossimo con il classico ‘Aspettando San Giovanni’ e la cena in spiaggia mentre la simbolica chiusura dell’estate è prevista con la rievocazione storica, quest’anno dedicata alle auto.

Ritorna il cinema all'aperto con tre film leggeri per famiglie e giovani (dopo tre anni di stop) ma ci sarà anche la ‘Musica in piazza’ con omaggi a Pino Daniele e Fabrizio De André. Grande attesa per la classica ‘Sagra del Pignurin’ che, insieme ad altri eventi ed a causa dei lavori sul piazzale a mare sarà ancora sottoutilizzato in attesa di poterlo vedere nuovamente aperto a 360 gradi come gli anni d’oro. Il problema attuale del piazzale a mare sono le vie di fuga ma il sindaco ha garantito che i lavori termineranno in autunno.

Ci sarà anche ‘Mangiamu in ta ciassa’, dedicato quest’anno alla zucchina trombetta mentre per gli sportivi aprirà il campo da beach volley che, in futuro, sarà spostato. Una bella novità di quest’anno riguarda la collaborazione con l'Istituto Ruffini Aicardi: sei alunni, infatti, si occuperanno dell'accoglienza turistica agli eventi, all’infopoint e in generale durante le vacanze.

Contestualmente al calendario manifestazioni è stato anche presentato il nuovo sito turistico, con nuova cartina e brochure oltre al ‘Totem’ informativo di fronte al comune. Il sito, secondo quanto affermato dagli sviluppatori, ha cercato di seguire un ‘fil rouge’ che accompagnasse il visitatore, immaginandolo come un circuito per passare da mare a montagna, attraverso i motori e senza dimenticare storia e cultura.

Il totem di fronte al comune proporrà un 50 per cento di informazioni gestite dal comune e il restante saranno pubblicità, che si ridurranno fino ad andare a zero in caso di allerte. Sarà operativo il 27 giugno.

(Sotto il calendario)