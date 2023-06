Vallecrosia: disciplinato il traffico in previsione della festa della Musica di questa sera

In occasione della festa della musica in programma questa sera a Vallecrosia la Polizia locale informa dell’istituzione di alcuni divieti:



- Divieto di transito in via Colonnello Aprosio dalle ore 17.30 alle ore 1.00 dal confine di Camporosso all’incrocio con via Angeli Custodi, le deviazioni saranno indicate in loco.

- Le strade che si intersecano con l'Aurelia non saranno accessibili ad esclusione di via Roma, via Colombo e parcheggio dietro farmacia Goso durante l'orario del divieto di transito.

- Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16.30 su tutta via Colonnello Aprosio e via Don Bosco (tratto da ex municipio all'Aurelia)



- Il percorso della Riviera Trasporti verrà deviato dal comune di Bordighera sino al comune di Camporosso.