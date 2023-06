Rilanciare il marchio della Riviera del Fiori: convegno a Sanremo per parlare delle nuove strategie turistiche

L'incontro, alla presenza di numerosi amministratori locali ha avuto come tema la presentazione delle iniziative avviate per tornare a promuovere io storico marchio territoriale della Provincia di Imperia., Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha detto:

La Camera di Commercio e la DMO Riviera dei Fiori , acronimo per Destination Management Organization, organismo di promozione territoriale, hanno presentato al Casinò di Sanremo il Programma di Promozione Turistica Unitario per i Comuni della Riviera dei Fiori finalizzato al rilancio del marchio della Riviera dei Fiori. Ha fatto gli onori di casa l'Assessore al Turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi alla presenza dell'autorità regionali rappresentate dal Vicepresidente Alessandro Piana , dall'Assessore Marco Scajola e dal consigliere della Lega Nord Mabel Riolfo , del Vicepresidente della Provincia di Imperia Armando Biasi , del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi , del Sindaco e dell'Assessore al Turismo del Comune di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi e Luca Spandre e del Sindaco del Comune di Bordighera Vittorio Ingenito .

Nella fase di avvio la DMO si è attivata per costituire una cerniera di coordinamento fra la parte pubblica e la parte privata, interpretando le esigenze dl operatori e turisti ed evitando sovrapposizioni con le strategie avviate dalle singole amministrazioni. In questo senso è in corso di implementazione una Mediateca della Riviera del Fiori che raccoglie i materiali video e fotografici realizzati dai Comuni e che sarà arricchita poi con nuove produzioni al fine di arrivare a coprire le esigenze dei media tradizionali e online che intendono promuovere la destinazione e dei tour operator italiani e stranieri che hanno intenzione di realizzare programmi di viaggio basati sulle località del comprensorio.



Considerando che un brand territoriale forte è alla base della promozione di una destinazione turistica, la DMO punta ad una rinascita completa del marchio. incentivando anche le amministrazioni e gli operatori ad inserire il logo sui loro siti e sulle loro pubblicazioni e a ripristinare i cartelli segnaletici stradali all'ingresso delle singole località e puntando ad installare nuovi pannelli promozionali sulle principali arterie, dopo i due cartelli già presenti sull'Autostrada dei Fiori. È stata anche ripresa la stampa dl nuovo materiale informativo ad uso degli uffici di informazione turistica e delle strutture ricettive. con una nuova edizione della cartina stradale della Provincia di Imperia, e di un nuovo dépliant d'ambito con percorsi culturali e passeggiatici.



Dopo il recupero del dominio storico, è in corso di implementazione e rilancio il sito www.rivieradeifiori.travel il cui concetto è di essere un hub delle risorse turistiche provinciali pubbliche e private, e non una semplice guida turistica. Sono in via di completamento la sezione dedicata alle singole località, con una scheda informativa per ciascun comune della Riviera, e le informazioni per contattare gli IAT presenti sul territorio e i link ai siti turistici e istituzionali.

È anche stata inserita una sezione dedicata alle manifestazioni, con l'obiettivo di fornire ai turisti e agli operator un calendario eventi unitario della Riviera dei Fiori, dove per ciascuna manifestazione saranno messi a disposizione i riferimenti degli organizzatori e i link ai siti ufficiali dei singoli eventi. In programma anche una sezione dedicata agli itinerari nella Riviera dei Fon, con particolare attenzione ai progetti europei che la Camera di Commercio sta seguendo in sinergia con le istituzioni del territorio come Pays Aimables e Itinera Romanica.