Ospedaletti: quasi finiti i lavori, venerdì prossimo riapre la pista ciclabile dopo una attesa di due anni

E’ fissata per venerdì prossimo alle 11, alla presenza delle massime autorità locali, provinciali e regionali, la riapertura tanto attesa del tratto di ciclabile ad Ospedaletti, oggetto di lavori negli ultimi due anni.

Gli interventi, che si erano fermati a causa della ditta che si era aggiudicata l’appalto (poi sostituita), hanno fatto discutere molto nel piccolo centro rivierasco ma, finalmente, con l’inizio dell’estate sia i residenti che i turisti, potranno fruire della pista. A parte qualche piccolo ritocco, ancora in ritardo per il mancato arrivo di alcuni materiali, la pista sarà comunque percorribile, da Ospedaletti ad Imperia.

Il sindaco del piccolo centro, Daniele Cimiotti, e l’assessore al turismo Giacomo De Vai, hanno espresso la loro soddisfazione, nonostante le gravi difficoltà in cui si sono trovati in questi due anni. Hanno anche confermato come la pavimentazione in ‘auto bloccanti’ sia stata voluta per poter utilizzare la pista per occasioni diverse, tra cui manifestazioni ed altro.

Oltre all’inaugurazione della pista, la giornata di venerdì sarà l’occasione per la posa della prima pietra per la nuova palestra ‘vista mare’, e per la consegna del nuovo mezzo di polisoccorso della Protezione Civile.