La Provincia investe nelle scuole: a caccia dei fondi di Italia '90 per il campo da calcio alle ex Caserme Revelli

Nelle ex caserme Revelli di Taggia, il campo da calcio della Provincia dovrebbe essere messo a disposizione del Liceo dello Sport. L'ente, competente per le scuole superiori, sta investendo molto nel polo la cui proprietà è comunale.

C'è grande attenzione verso le problematiche legate al Liceo Sportivo, in particolare l'inagibilità della palestra. Entro il nuovo anno scolastico i locali torneranno ad essere di nuovo fruibili per tutti gli studenti grazie agli interventi sull'impianto di riscaldamento. In questo modo verrà risolto il problema che da dicembre aveva costretto i ragazzi ad allenarsi all'aperto intorno alla scuola o in condizioni di fortuna presso altre strutture sportive presenti a Taggia.

In questa direzione la Provincia punta a ripristinare il campo sportivo che si trova tra l'edificio scolastico e la zona della Protezione Civile e dei magazzini comunali. Entro pochi giorni dovrebbe arrivare una conferma circa la disponibilità di un vecchio finanziamento, risalente all'epoca di Italia '90. All'epoca si era immaginato di realizzare l'equivalente di un nuovo stadio, con tanto di tribune e spogliatoi.

Oggi, ammesso che i fondi a Roma siano ancora disponibili, il progetto andrebbe rivisto. L'idea di fondo è di usare l'area oggi in disuso per farne un campo da calcio moderno, con un nuovo manto in sintetico per metterlo a disposizione esclusiva del Liceo Sportivo. Una possibilità che ha fatto tramontare l'idea del Comune di richiedere l'uso dello spazio per atterraggio notturno dell'elisoccorso.

Le Caserme Revelli si preparano a vivere anni di grandi cambiamenti. Le ruspe per la costruzione del nuovo istituto Alberghiero sono il primo passo. Il nuovo edificio scolastico che sorgerà sopra il campo da calcio più piccolo, non sarà l'unico intervento. Infatti, a breve, sarà realizzata anche una scala esterna sulla facciata della scuola già esistente per collegare i due mezzi piani che saranno ristrutturati e resi utilizzabili, per ospitare alcune classi dell'Alberghiero.