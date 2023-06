Gesto di generosità per la Protezione civile di Ventimiglia, lo Zonta club dona divise per le donne

Un gesto di generosità per la Protezione Civile di Ventimiglia è stato mostrato dallo Zonta Club Ventimiglia Bordighera che ha donato divise per le donne della squadra.

La Protezione Civile di Ventimiglia continua a dimostrare un'incredibile passione nel servire la comunità locale attraverso il volontariato. Consapevoli dell'importanza di disporre di divise a norma per svolgere al meglio il loro ruolo, le coo-presidenti Gabriella Blancardi e Gabriella Bodino hanno deciso unitamente al direttivo dello Zonta Club Ventimiglia Bordighera per soddisfare questa necessità urgente.

Il noto Zonta Club Ventimiglia Bordighera è stato fondato da un gruppo di donne impegnate in diverse professioni e attività lavorative e sociali. Questa attività sociale opera in stretta sinergia con oltre 1500 associazioni in 65 paesi in tutto il mondo, con l'obiettivo di aiutare le donne in difficoltà e sensibilizzare l'importanza del volontariato. Come segno tangibile del loro impegno a favore della Protezione Civile di Ventimiglia, sono state donate due divise conformi alle norme di Protezione Civile. Queste divise, che includono i necessari Dispositivi di Protezione Individuale, consentiranno alle donne, che partecipano con sensibilità e dedizione a questa attività, di svolgere le loro mansioni con la massima sicurezza e professionalità. Un gesto di valore inestimabile che valorizza le donne e il loro costante impegno a favore del prossimo, dimostrando particolare attenzione alle fasce più deboli della società.

La generosità della Protezione Civile di Ventimiglia non si ferma qui. Pamela Arleo, una donna che affronta coraggiosamente alcune difficoltà fisiche a causa dell'endometriosi, ha recentemente ricevuto una panchina gialla simbolica donata dalla Protezione Civile di Ventimiglia, collocata strategicamente di fronte al Comune. Questo gesto rappresenta un sostegno tangibile e visibile, che offre un conforto e un riconoscimento concreto a Pamela nella sua battaglia personale.

Un'altra figura degna di nota è Emanuela Rebaudengo, un'operatrice con una lunga esperienza come ex infermiera volontaria e operatrice in missioni umanitarie all'estero. La sua dedizione e la sua costante presenza dimostrano l'impegno di molte donne straordinarie che si uniscono nella lotta per un mondo migliore.

La Protezione Civile comunale di Ventimiglia desidera esprimere la propria "gratitudine alle volontarie dello Zonta Club per il loro continuo supporto e la loro dedizione. Questa donazione rappresenta un forte messaggio di solidarietà e riconoscimento verso tutte le donne che si adoperano con passione nel campo del volontariato. Questa donazione straordinaria riflette l'enorme valore che attribuite alle donne, evidenziando la loro costanza e sensibilità verso il prossimo, con una particolare attenzione alle fasce più deboli della società".