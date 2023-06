Ventimiglia: manovre in consiglio comunale, si allarga il gruppo di ‘Cambiamo’?

Esordio più movimentato non si poteva nemmeno immaginare. La storia della prima amministrazione Di Muro ha preso il via con un consiglio comunale a dir poco infuocato con la maggioranza già spaccata tra i tre partiti di governo (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e i due consiglieri Matteo Ambesi e Roberto Parodi, vicini a ‘Cambiamo!’.



Il gruppo legato al movimento del presidente Giovanni Toti è nato nei giorni in cui i due consiglieri sono andati allo scontro con la restante parte della maggioranza per la scelta del presidente del consiglio e i toni in consiglio sono stati tutt’altro che morbidi. La frattura è aperta e ora, stando alle voci, ‘Cambiamo!’ sarebbe pronto ad allargarsi.



I rumors successivi alla prima riunione dell’assise davano la consigliera di opposizione Cristina d’Andrea (eletta tra le fila della lista ‘Sismondini Sindaco’) pronta ad aderire al progetto ‘Cambiamo!’ in consiglio comunale portando così a tre i suoi rappresentanti nel parlamentino della città di confine. Voci che, però, al momento non trovano riscontro nella diretta interessata.



“Ne stanno dicendo di ogni, ma non sono stata contattata da nessuno e non ne ho parlato con nessuno - commenta d’Andrea interpellata in merito - ribadisco quello che ho detto ieri in consiglio, la mia sarà una opposizione costruttiva, vigile e attenta, penso di doverlo a quelli che mi hanno votato e a chi ha creduto nel nostro progetto. Dobbiamo darci da fare, ci sono delle sfide importanti”.

E, in merito all’avvicinamento al gruppo di ‘Cambiamo!’: “Per il momento non mi interessa, sto dove sono. Rappresento la lista ‘Sismondini Sindaco’, sto bene così, libera da vincoli di partito”.