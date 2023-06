'WindFestival' lascia dopo 12 anni Diano Marina: gli organizzatori "La vediamo in modo diverso dall'Amministrazione"

Dopo 12 anni di successi per ‘WindFestival’, la ‘TF7 Open Sport’ che organizza la manifestazione, lascia Diano Marina. Il più grande Expo in Italia dedicato agli ‘Action Sport’ non si svolgerà quindi nella città degli aranci, dal 28 settembre al 1° ottobre.

Una decisione presa dagli organizzatori, dopo gli incontri avuti con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Za Garibaldi e dalla sua maggioranza. “Differenti vedute gestionali e pratiche sulla manifestazione stessa – dicono gli organizzatori - hanno comportato la scelta di non proseguire con il legame storico con Diano Marina”.

“Ringraziamo tutti: associazioni, sponsor e le amministrazioni che ci hanno supportato in tutte le passate edizioni svolte fino ad oggi – termina la TF7 - ed a breve comunicheremo quale sarà il futuro del nostro evento”.