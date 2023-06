A Sanremo due concerti per la Festa della Musica: il programma della serata

Domani, mercoledì 21 giugno, in occasione della “Festa della Musica”, Sanremo propone due appuntamenti per vivere appieno l’evento: il concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” in piazza Bore d’Olmo (ore 21) e il primo concerto estivo dell’Orchestra Sinfonica al Forte di Santa Tecla (ore 21).

L’Orchestra Note Libere, gruppo strumentale giovanile la cui età varia tra gli 8 e i 20 anni, parteciperà con la neonata Note Libere POP alternando brani classici e contemporanei, per coinvolgere anche un pubblico più giovane. Alcuni elementi della prima orchestra si uniranno alla seconda e viceversa, lasciando poi spazio all’esecuzione di due canzoni inedite da parte di giovanissime cantanti che fanno anche parte dell’orchestra. Insomma, una vera e propria festa di suoni musicali!

Il programma prevede

W. A. Mozart – Le Nozze di Figaro Overture

Perren/Fekaris - I Will Survive

J.S. Bach - Aria sulla Quarta Corda

C. Sait-Saens - Danza Orientale

A. Piazzolla - Libertango

M. Bruch - Violin Concerto III movimento

Lady Gaga - Bloody Mary

K. Jenkins - Palladio

Zucchero Fornaciari - Medley

F. Ragazzi - Ultima Follia

Prognosi

H. Hancock - Watermelon men

L. Berstein - Mambo

L’Orchestra Sinfonica, invece, propone l’esecuzione di due sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart: sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino e viola K364 e, a seguire, sinfonia n. 30 in re maggiore K202. A dirigere l’Orchestra, il maestro Claudio Cohen; solisti Ettore Pellegrino al violino e Silvia Mazzon alla viola.

“Abbiamo voluto omaggiare la “Festa della Musica” – spiega l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – proponendo due concerti, affidando così ai giovanissimi musicisti dell’Orchestra “Note Libere” e all’Orchestra Sinfonica, vera e propria prestigiosa istituzione della nostra città, quel messaggio di cultura, partecipazione e divertimento che, appunto, solo la musica può trasmettere”.

"Si ricorda che il biglietto per assistere al concerto dell’Orchestra Sinfonica darà la possibilità di visitare al Forte di Santa Tecla la mostra fotografica “Giuliana Traverso. Dal Bianco e nero al colore. A cura di Orietta Bay” (organizzata dall’associazione SpaziVisivi) e la mostra di abiti “Due secoli di eleganza maschile (1905-2005)” (a cura del Centro Studi Stan Kenton). - ricordano dal Forte - Inoltre, coloro che acquisteranno i biglietti già nel pomeriggio, potranno usufruire di due visite guidate gratuite straordinarie al Forte di Santa Tecla, previste alle 18 e alla 19, accompagnati dal direttore Alberto Parodi".