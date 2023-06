Sanremo: serata dedicata alle ‘Impressioni Botaniche’ al Floriseum Museo di Villa Ormond

Nella splendida cornice del Parco di Villa Ormond, al Floriseum Museo del Fiore di Sanremo, sabato 24 giugno, alle ore 20.00, si terrà una serata dedicata alle ‘Impressioni Botaniche’ con una sfilata di moda organizzata da Biochimia impreziosita dai quadri di Laura Molonaro e una doppia esposizione fotografica di Loredana Macaluso e Attilio Carnevale.



Eco-print di Biochimia fonde arte natura e moda nel rispetto della natura senza sostanze chimiche o artificiali. Biochimia tutela la salute di chi indossa i propri capi. I prodotti di scarto delle lavorazioni sono compostabili. Le stampe fotografiche sono frutto di un lavoro autoriale sul tema natura ed eseguite con tecniche antiche a contatto fondendo il digitale all'analogico e al design utilizzando supporti di pregio e non usuali. L'idea è quella della commistione di forme artistiche diverse legate alla natura e alla bellezza. Un'occasione per vivere una serata all'aria aperta e per vedere e parlare d'arte. Ingresso libero

https://www.biochimia.it