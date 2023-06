Imperia: ieri l'apertura della 43a edizione di 'Ineja', il programma degli appuntamenti di oggi

Una sentita cerimonia di apertura ha aperto ieri la 43° edizione dei festeggiamenti di San Giovanni, nella location del bacino portuale di Oneglia. Presenti le istituzioni pubbliche, militari e religiose della città e del territorio, rappresentate dai loro massimi vertici con il Sindaco della città Claudio Scajola.

Il programma di oggi entra subito nel vivo alle 17.30 con l'apertura della mostra mercato “MercantIneja” (stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche produttive ed artigianali in calata GB Cuneo). Alle 18,30 l’apertura del presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, della Pesca della Zucchetta e dell'Info Point.

Alle 19,30 l'apertura degli stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ (piatti della tradizione stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, frittura di calamari, minestrone all'onegliese e vini del nostro entroterra). Il piatto del giorno a cura di Ineja Food sarà il branda dello chef ‘branda de cujun’, pietanza tipica ligure a base di stoccafisso (porzioni limitate).

Alle 20,30 presso l'area spettacoli, l'associazione Imperia Dance di Deborah Paba proporrà genere latino-americano e latin style e a seguire animazione e balli di gruppo, serata latina con dj Maurizio El Doctor.

Per tutta la durata della festa, fino al 25 giugno, le associazioni facenti parte del gruppo “11 Comuni per Imperia” presentano alla Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17,30 - 19,30) l'esposizione di “porte dipinte” rappresentative di immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. Entrata libera. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.