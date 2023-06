Confcommercio e Assipan inaugurano 'L’Approdo': martedì sul molo di Oneglia con uno 'Show cooking' e degustazione

Con l’arrivo dell’estate a Imperia arrivano anche gli eventi de “L’Approdo”, l’infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio, sul molo di Oneglia. “L'Approdo” è un progetto del Gac Il Mare delle Alpi, promosso da Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria.

Il primo appuntamento è in programma martedì prossimo alle 17 ed è targato Confcommercio Imperia e Assipan, l’Associazione dei Panificatori della Confcommercio. Luca Blengini delle Panetterie Blengini di Imperia intratterrà il pubblico con uno 'Show cooking' e degustazione dal titolo “Quando la terra incontra il Mare”.

Sottolinea Luca Blengini: “Proporremo un interessante e gustoso approfondimento per fare la conoscenza da vicino con la Pizza all’Andrea, prodotto tipico del nostro territorio, che unisce aglio, pomodori e olive taggiasche delle nostre colline con le acciughe del nostro mare. Impasteremo sul posto per dare modo a tutti i presenti di scoprire i segreti di questa delizia ed eventualmente provare poi a metterli in pratica una volta a casa. Il pubblico sarà direttamente coinvolto e concluderemo con a una degustazione”.

Una grande occasione, da non perdere, per residenti e turisti, per venire a conoscere da vicino il lavoro dei panificatori e il legame fra i prodotti della terra e quelli del mare.