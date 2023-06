A Imperia Oneglia via a 'L’approdo': il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio

Parte lunedì prossimo il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio “L’approdo”, sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. L’approdo si propone come un polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali del territorio imperiese. Il programma degli eventi è a cura di: CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

L’infopoint osserverà l’orario 10-13 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 10-13 il sabato (chiuso la domenica). Lunedì 19 giugno sarà inaugurata la mostra fotografica “Il mare delle Alpi: Imperia tra pesca e agricoltura” a cura del Circolo Castelvecchio di Imperia, in programma fino a fine giugno, mentre alle 11,00 si terrà il laboratorio “La salagione delle acciughe” con il Comandante della motobarca INEJA II Luigi Arcella, il primo di numerosi eventi con cadenza quasi quotidiana.

Tra incontri, degustazioni, show-cooking, presentazioni e laboratori, il calendario di eventi in programma per tutta l’estate racconterà con una varietà di eventi e protagonisti i sapori e la cultura di un territorio unico sospeso tra mare e monti, tra spiagge e orti.

Sotto il calendario degli eventi