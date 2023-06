Triora: in tanti per la pulizia dei sentieri e degli orti di Verdeggia, “Siamo pronti per l’estate” (foto)

Come da tradizione oggi a Verdeggia, frazione di Triora, si è svolta l’annuale giornata di pulizia di sentieri e degli orti del paese. Tanti i volontari che hanno preso parte all’attività scattata all’alba.



Verdeggia si prepara ad una estate da protagonista con tanti eventi organizzati dalla ProLoco. I sentieri fanno parte dell’offerta turistica di questo gioiello incastonato tra le Alpi Liguri.



“Una bella giornata vissuta come un grande gruppo, mai in così tanti che hanno dedicato la giornata per preparare il nostro paesino alla stagione estiva. Ora i sentieri sono puliti, gli orti son puliti, non resta altro che venirci a trovare! - sottolineano dalla Pro Loco - La nostra forza è l'amicizia e il gruppo, e vedere che in così tanti accorrano per occuparsi assieme della manutenzione della notta montagna è il più grande premio. Complimenti a tutti, l'estate verdeggiasca comincia con tanti appuntamenti per tutti!”.