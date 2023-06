Sanremo: al prof. Giovanni Pompei l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa

Coldirodi festeggia l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa riconosciuto al prof. Giovanni Pompei. I meriti professionali, la levatura morale, l’impegno politico e la valenza come storico delle opere di Padre Giovanni Semeria, del borgo nativo di Coldirodi e della sua parrocchia di San Sebastiano sono valsi da molti anni al professor Giovanni Pompei la stima e l’ammirazione dei suoi concittadini non solo nella frazione nativa, ma anche in tutta Sanremo, dove fu professore alla Pascoli e poi assessore per due mandati.

Il nome del prof. Giovanni Pompei è stato segnalato in Vaticano dal vescovo Antonio Suetta per “la profonda valenza spirituale di una vita così virtuosamente spesa a formare i giovani, ad amministrare la cosa pubblica ed a conservare per i posteri la memoria di Coldirodi e di Sanremo tutta, dei santuari e delle chiese, delle opere di carità e della vita santificabile di Padre Semeria”.