Imperia: terminata con successo la 6a edizione di 'MercatoRetrò', visita di 'Catarella' in comune (Foto)

Si è conclusa domenica scorsa la 6a edizione di Mercatoretrò che, anche quest’anno, ha incontrato il favore del pubblico, degli espositori presenti e dei numerosi appassionati che, con i propri mezzi d’epoca, hanno partecipato ai vari eventi che si sono svolti nel corso dei tre giorni.

In particolare nella serata di sabato, al termine della sfilata delle vetture sono stati assegnati i premi in palio offerti dagli sponsor Maffone, Ti Pesto e Autostory &c.: in particolare il viaggio offerto Gabetti e Duferco. Fra i giurati che hanno valutato le auto partecipanti spiccava l’ospite d’onore di Mercatoretrò 2023, l’attore Angelo Russo interprete dell’amato Agente Catarella nella fiction ‘Il Commissario Montalbano’. Molto cortese e disponibile con i numerosi fans che sono accorsi per incontrarlo per una foto o un autografo e lo hanno accolto con calore ed entusiasmo.

Anche il Sindaco Claudio Scajola ha espresso parole di stima nei confronti dell’attore in occasione dell’incontro informale che si è svolto all’interno del Palazzo Comunale. Domenica mattina il Sindaco ha infatti invitato Angelo Russo presso il suo ufficio e si è congratulato con lui informandosi in merito al prossimo possibile ritorno sugli schermi del famosissimo Commissario e Russo ha confermato che la produzione inizierà a breve le riprese degli ultimi due episodi.

Un doveroso ringraziamento all’ente promotore Regione Liguria, Assessorato Tempo Libero al Comune di Imperia, Assessorato Cultura e manifestazioni e tutti i collaboratori e agli sponsor che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.