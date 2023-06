Con l'estate ritorna a gran voce 'Sanremo T'in Canta 23': l'inizio dei provini domani

L'associazione 'Viva Armea', gratificata dal grande successo registrato l'estate scorsa e sostenuta dall'Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, anche per l'anno in corso ha progettato e proposto la 'Sanremo T'in Canta'.

La rassegna canora aperta al pubblico (dopo un provino live), si propone di offrire un servizio ai turisti che si vogliono cimentare nell'arte canora, in modo totalmente gratuito, portandosi a casa l'emozione di aver cantato dal vivo nella città del Festival della Canzone Italiana. Domani, al Bahama Star di Valle Armea si terranno i primi provini live. Per prenotarsi, contattare il 3807098908.

Per l'estate 2023 la manifestazione si svolgerà in piazza eroi Sanremesi (nella zona del monumento di Siro Carli) e si svilupperà in 6 serate nei mesi di luglio e agosto, esattamente nei giorni di giovedi 13, 20 e 27 luglio e 3, 17 e 24 agosto, con inizio 21. Ogni serata prevede l'esibizione di cantanti non professionisti, semi professionisti e professionisti (anche ospiti), ognuno dei quali si esibirà eseguendo un brano precedentemente concordato con la direzione artistica della rassegna.

La prima edizione, già inserita nel calendario manifestazioni estive 2022, ha registrato un grande successo di pubblico sia tra i turisti che nei residenti, e con il suo format innovativo ha consentito agli stessi di salire su un prestigioso palco della città del festival ed esibirsi con sempre brillanti esecuzioni canore.

Pochi ma significativi numeri che fotografano la riuscita del 2022: nelle diverse serate ben 4.800 spettatori hanno applaudito 311 esibizioni di 291 cantanti, per metà residenti e metà turisti, interpreti di brani famosi legate alle tematiche della serata tra le quali brani del Festival di Sanremo e altre cover. Un grande successo che, si auspica, si ripeta anche per la seconda edizione.

Anche quest'anno, quindi, l'offerta musicale sarà brillante, molto animata, con grande audience anche oltre i confini sanremesi con la diretta radio in streaming e fm con la radio ufficiale dell'evento Radio Intemelia, che l'anno scorso ha riscosso migliaia di connessioni da tutte le parti del mondo. Tutto cio contribuirà ad offrire un soggiorno gradevole e divertente ai numerosi turistiche soggiorneranno nella città dei fiori e della musica.