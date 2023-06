Sanremo: i bambini del nido 'La Nuvola' alla scoperta del borgo di Dolceacqua (foto)

In linea con la progettazione dell’anno in corso dal titolo: 'Esploratori del mondo', i bambini del nido d’infanzia comunale 'La Nuvola' di Sanremo, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, hanno potuto mettersi in viaggio con le famiglie e le educatrici alla scoperta di un luogo del nostro entroterra: Dolceacqua.



"Terminato il momento dell’accoglienza - spiegano dal Nido -, un gruppo di bambini ha partecipato ad una proiezione al 'Visionarium', vivendo insieme alle famiglie un’esperienza multisensoriale tra profumi di lavanda e rumori di cascate proiettati nella visione delle 4 stagioni nel nostro entroterra. Il secondo gruppo in un piccolo spazio suggestivo tra i carruggi ha partecipato ad un laboratorio di lettura insieme alle educatrici. In un secondo momento, i bambini hanno potuto vivere un momento di intimità con le loro mamme e i loro papà mostrando loro i tantissimi libri presenti all’interno della loro valigia, preparata con i bambini alcuni giorni prima della partenza, scegliendo un libro da poter leggere insieme alla propria famiglia. I gruppi si sono poi invertiti e, al termine delle attività, tutto il grande gruppo del nido si è spostato nel parco giochi per condividere un pranzo al sacco in serenità prima dei saluti finali!