Consegnati dal Lions Club Sanremo Matutia 7 quintali di cibo, biscotti e scatolette varie al canile di via San Pietro

Ieri pomeriggio una delegazione di soci del Lions Club Sanremo Matutia con la Presidente Roberta Rota accompagnata da Sara Muia Luisa Bianchi e Mluisa Ballestra ha consegnato al Canile /Gattile di Strada San Pietro 7 quintali di cibo, biscotti e scatolette varie per contribuire in parte al problema alimentare dell’Enpa.

Ci hanno accolto due volontarie che quotidianamente si occupano con dedizione ed amore alle cure di circa 40 cani dalle varie taglie e di numerosi gatti, ringraziandoci molto per la generosa offerta. Il materiale alimentare consegnato è stata frutto di un service del Lions Club Sanremo Matutia attuato domenica 4 giugno e intitolato “Cammino con te” che si è concluso con la foto davanti alla scalinata del Casinò Municipale con i tutti gli amici pelosetti e i loro proprietari

Grazie alle iscrizioni alla manifestazione è stata raccolta una bella cifra che è stata devoluta interamente all’Enpa. Hanno partecipato numerosi Sponsor quali Costa Ligure e Pet ‘Splanet alla quale il club si è rivolto per l acquisto delle “pappe” per i nostri amici a 4 zampe. La titolare signora Chiara ha confermato che attuerà lo sconto sul primo acquisto ed effettuerà la consegna a domicilio per i futuri clienti che vorranno a lei rivolgersi.

Lions club Sanremo Matutia Ballestra Mluisa addetto stampa.