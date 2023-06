Tensioni a Diano per i cantieri dell'acquedotto, il sindaco Za Garibaldi: "Rivieracqua e Ato idrico si assumano le proprie responsabilità"

“Come ribadisce oggi anche il sindaco di Andora, l’Ambito Territoriale e Rivieracqua, gestore unico dell’ambito idrico, sono ancora una volta in grave ritardo con la realizzazione del Masterplan del Roja. Le imprese turistiche e commerciali dianesi e del Dianese non possono dover pagare di tasca propria i ritardi di Rivieracqua. Occorre trovare le giuste soluzioni, ridurre i disagi e pensare a un aiuto economico per le imprese più danneggiate”. Il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, interviene sulla questione del cantiere di Rivieracqua a Diano Marina, iniziato con oltre un mese di ritardo e ormai fuori tempo rispetto alla stagione turistica iniziata.

“I ritardi accumulati a Imperia per motivi che non ci riguardano non sono assolutamente giustificati e andavano previsti e risolti. Ora ci ritroviamo a dover gestire una situazione paradossale: mentre da un lato è chiaro che bisogna andare avanti velocemente con i lavori per toglierci una volta per tutte di dosso il problema dell’acqua, dall’altro non possiamo neanche pensare che gli operatori economici, fonte di reddito per centinaia di famiglie, si debbano trovare in così forte difficoltà" - sottolinea - "Rivieracqua e l’ATO idrico si assumano le proprie responsabilità e facciano una proposta per sostenere le imprese che stanno danneggiando”.