Sanremo: anche il sultano Salmen Al Suwaidi al Concorso internazionale di equitazione al Solaro

Dopo lo sceicco, al Concorso internazionale di equitazione al Solaro di Sanremo (da domani a domenica), è la volta di un sultano. Titolo che non veniva assegnato al solo imperatore ottomano ma anche ad altri principi. Così nelle gare (più di trenta) in programma da venerdì a domenica, insieme allo sceicco Al Khalifa Al Thani, ci sarà anche il sultano Salmen Al Suwaidi. Un cavaliere di notevole caratura che è già stato in passato in Italia. È anche lui qatariota.

I due nobili questa volta avranno insieme altri cinque connazionali. Molti dei concorrenti sono gli stessi della scorsa settimana: si sono fermati a Sanremo mantenendo pieni alcuni alberghi cittadini.

Fra quelli più in vista, fra gli italiani, Massimo Tonali, che domenica ha vinto il Gran Premio, Natale Chiaudani, Federico Formentini, Ignazio Uboldi e la giovanissima Camilla Bassan.

La Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione, presenta il suo campione, il brasiliano Felipe Nagata Coutinho Mendonca che la scorsa settimana ha vinto tre gare. L'Arabia Saudita ripropone Abdullah Alaymani, la Croazia (folta la partecipazione di suoi cavalieri), Lidija Grum. L'Egitto presenta Belal Mohamed Ibrahim. Nella numerosa pattuglia francese spicca il nome di Laurent Calcus, un autentico affezionato alla manifestazione matuziana. Per la Svizzera buone chance per Denise Cavegn. E c'è curiosità per la statunitense Lila Clamer.

Nell'imminente "tre giorni" al Solaro sono impegnati quasi duecento fra cavalieri e amazzoni e circa duecentocinquanta cavalli. Provengono da Stati Uniti, Arabia Saudita, Belgio, Croazia, Brasile, Germania, Egitto, Francia, Qatar, Slovenia, Svizzera, Principato di Monaco e ovviamente Italia.

Quella di questo weekend lungo è una delle due manifestazioni più importanti fra quelle organizzate dalla Società Ippica Sanremo.

"Dopo l'ottima riuscita dello scorso evento - commenta la presidente Maria Grazia Valle Valenzano Menada - contiamo di ripeterci. Le gare, come sempre, si presentano avvincenti e soprattutto, per finire con il Gran Premio, all'insegna di una grande incertezza. Invitiamo sanremesi e turisti a venirci a trovare: l'entrata è gratuita".

In tutto il mondo per competizioni dello stesso livello si pagano biglietti d'ingresso a volte anche salati. Il campo si presenta in perfette condizioni metro e non sembra aver risentito troppo dell'usura della scorsa settimana. Magnifico il tappeto verde e i fiori che lo accompagnano.